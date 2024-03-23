السكة الحديد يواجه منتخب السويس ودياً

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة تامر رياض، تدريباته الجماعية الجادة والقوية، التي ينفذها طوال فترة توقف دوري القسم الثاني أ المحترفين، خلال شهر رمضان، على ملعب السكة الحديد، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق السكة الحديد وفريق منتخب السويس يوم الخميس القادم، في ثالث تجاربه الودية خلال شهر رمضان.

وخاض الفريق مباراته الودية الأولي أمام فريق أورانج أحد أندية القسم الثالث بمجموعة الجيزة، والتي انتهت بفوز فريق السكة الحديد بثلاثية مقابل هدف، وسجل أهداف فريق السكة كل من : محمد ريعو "هدفين"، وسجل هدف اورانج اللاعب حسان محمد، وجاء هدف فريق أورانج عن طريق اللاعب حسان محمد .

وتعادل الفريق الاول لكرة القدم بقيادة تامر رياض في ثاني مبارياته الوديه مع نظيره فريق بلدية المحلة تعادل إيجابي بهدفين لكل منهما سجل هدفين السكة محمود عبد العاطي ويوسف مجدى عبد الغنى .

ويسعى تامر رياض المدير الفني للسكة الحديد لاستغلال المباريات لعلاج الأخطاء وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا والاستعداد بقوة لاستئناف دوري المحترفين، خاصة أن الفريق ما زال لديه أمل في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل السكة الحديد المركز السادس في جدول مجموعة الصعود بدوري المحترفين برصيد 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن غزل المحلة الذي يحتل المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن فرق لافيينا ووادي دجلة وحرس الحدود التي تساوي في المركز الثاني.

ويتبقي للسكة الحديد أربع مباريات أمام لافيينا وطنطا والقناة وبتروجت.

المباريات المتبقية لكل فريق:

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد

غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.

لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.

وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.

الحرس: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.

السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت.

و ستستأنف المباريات عقب عيد الفطر المبارك يوم الاثنين ١٥ ابريل .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة: