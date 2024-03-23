حالة الطقس من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل

حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، اليوم السبت 23 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتسود أجواء مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث (30% تقريبًا)، على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الأحد:

تشهد حالة الطقس غدًا الأحد 24 مارس 2024، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40:30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الإثنين:

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الإثنين 25 مارس 2024، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء 26 مارس إلى الخميس 28

قالت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 26 مارس إلى الخميس 28 من نفس الشهر، تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، حيث تصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد إلى 33 درجة.