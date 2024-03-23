إقبال متوسط في انتخابات نقابة المحامين بالشرقية

تشهد انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، توافد المحامين على 31 لجنة فرعية بنقابتي شمال وجنوب الشرقية، للأداء بأصواتهم لانتخاب النقيب العام، و28 عضوا لمجلس النقابة الجديد، وذلك تحت إشراف قضائي من جانب هيئة النيابة الإدارية.

وقد انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، لانتخاب النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة، وذلك عقب انتهاء المدة المقررة لعضوية المجلس الحالي البالغ عددهم 28 عضوا؛ 25 منهم موزعين على دوائر 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، و3 مقاعد للإدارات القانونية.

وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، داخل 31 لجنة اقتراع فرعية على مستوى المحافظة، منهم 16 لجنة بنقابة الزقازيق جنوب الشرقية، و15 لجنة بنقابة ههيا شمال الشرقية، وتشهد هذه اللجان إقبالا متوسطا حتى ظهر اليوم وقت كتابة سطور الخبر.