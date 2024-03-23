برشلونة يعرض 4 لاعبين للبيع

يستعد نادي برشلونة لمنح نادي إيفرتون الإنجليزي ما يصل إلى أربعة لاعبين كجزء من صفقة لاعب خط الوسط أمادو أونانا الذي يرغب النادي الكتالوني في ضمه بالانتقالات الصيفية القادمة.

حيث كشفت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يحاول ضم أمادو أونانا، ومن المفترض أن يتم عرض سيرجينو ديست، وكليمنت لينجليت، وأنسو فاتي الذين هم جميعًا على سبيل الإعارة وفيرمين لوبيز على المتعثرين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المتوقع أن يودع لاعب خط الوسط أونانا البالغ من العمر 22 عامًا فريقه إيفرتون في حالة هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، بعد خصم 10 نقاط من رصيد فريق المدرب شون دايك سابقًا لخرقهم قواعد الربح والاستدامة، على الرغم من تخفيض العقوبة إلى خصم 6 نقاط عند الاستئناف.

وينتهي عقده أمادو أونانا في عام 2027، ويقال إن فريق توفيز متمسك بمبلغ حوالي 80 مليون جنيه إسترليني.