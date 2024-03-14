ندوة بمجمع إعلام قنا حول"التنمية المستدامة وقضية التغيرات المناخية"

نظم مجمع إعلام قنا التابع لقطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة حول" التنمية المستدامة وقضية التغيرات المناخية"، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وحملة القطاع " معا لمواجهة تغير المناخ".

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر فيها المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، وعلي عبد الله، مدير إدارة التجزئة بالبنك الزراعي المصري بقنا ، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول وحدة الاعلام السكاني بالمجمع.

تضمنت فعاليات الندوة، عرض فيلم وثائقي من انتاج وزارة البيئة، حول التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها وأهمية نشر الوعي البيئي من أجل مواجهة التغير المناخي، مع التأكيد على أهمية نشر الوعى بقضية التغيرات البيئية بين كافة فئات المجتمع.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ،إن الندوة جاءت فى إطار حملة معا لمواجهة التغيرات المناخية الموجهة التى أطلقها قطاع الاعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، بإشراف وتوجيها من الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للتأكيد على أهمية التعامل مع قضية التغيرات المناخية والتأكيد على جهود الدولة فى هذا المجال، خاصة أن التغيرات المناخية تعد واحدة من أكبر التحديات التى تواجه العالم فى الوقت الحالى.

وتحدث المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، عن تعريف مفاهيم البيئة والتلوث البيئي والاستدامة البيئية، والتغيرات المناخية وكيفية التكيف معها، والتأكيد على ضرورة مراعاة حقوق الأجيال القادمة في الموارد البيئية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على البيئية وآليات التكيف مع قضية التغيرات المناخية، مؤكداً ضرورة تكاتف المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، و أبرزها العمل المناخى فى مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية و نشر الوعي البيئى.

وأكد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، دور كل فرد فى المجتمع بجانب الدولة، فى كيفية الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال عدم حرق المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية، والحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام وضرورة إعادة التدوير للمخلفات، واستثمار المتبقيات الزراعية والاهتمام بزراعة المسطحات الخضراء.

وأشار على عبدالله، مدير إدارة التجزئة بالبنك الزراعى بقنا، إلى دور البنك الزراعى فى مواجهة تغيرات المناخ والذى يعتبر أحد أهم آليات عمله للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تمويل مشروعات الزراعة الحديثة والمستدامة، والمشروعات التى تستهدف زيادة المساحة الزراعية فى مصر وخاصة فى المناطق التنموية الجديدة والمشاريع القومية الكبرى فى القطاع الزراعى، بالإضافة إلى تمويل التحويل لطرق الري الحديثة، وتمويل استخدامات الطاقة المتجددة فى المشاريع الزراعية بدلا من المحروقات، وذلك فى ظل خدمات الشمول المالى والذى يساهم فى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة.