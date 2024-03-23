الدقهلية: 100836مستفيدة من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اجمالى عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية والتى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن واحياء وقرى المحافظة، خلال الفترة من 18 حتى 28 فبراير الماضى تحت شعار "حقك تنظيمى" بلغ 100836 مستفيدة فى كافة مجالات صحة وتنظيم الاسرة وذلك من خلال كافة وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية، والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الامومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الأسرة، وكذا العيادات المتنقلة البالغ عددها 29 عيادة بالقرى والتوابع.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى المحافظة وبمشاركة فعالة لعدد من الاجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى، وشملت مديرية الشئون الصحية ومديرية اوقاف الدقهلية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، والهيئة العامة لمحو الامية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، وادارة بناء وتنمية القرية بالاضافة الى الجمعيات الاهلية وجمعية رجال الاعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية مؤكدا ان تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الاسرة و تعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الاسرةمن خلال الندوات الاعلامية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى اوضح بان الحملة شارك فيها اخصائى ومساعدى اخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات مشيرا الى ان اجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الاسرة بلغ 51610منتفعة وتم اجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لعدد 4584 سيدة ومتابعة الحوامل لعدد 2790 سيدة وكشف امراض نسا لعدد 6665 سيدة وكذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الامثل للحمل من خلال الندوات 26067 سيدة وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن امراض الثدى 3750 سيدة كما تم الكشف على عدد 26873 امراض باطنة وعدد 39409 امراض الاطفال..

وثمن محافظ الدقهلية، جهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى وكافة الاجهزة والمؤسسات الاهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملة والتى من خلالها حققت الحملة اهدافها المرجوة مؤكدا على بذل المزيد من الجهود من اجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى الدقهلية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.