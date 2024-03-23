تحذير من استغلال إسرائيل تركيز الاهتمام الدولي لعدوانها على غزة للاستفراد بالضفة

حذرت صحيفتان قطريتان صادرتان اليوم السبت من استغلال الحكومة الإسرائيلية تركيز الاهتمام الدولي على عدوانها الغاشم على قطاع غزة للاستفراد بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش فيها جيشها فسادًا وإجرامًا بالتضييق على أهالي الضفة وسرقة الأرض لإقامة عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين دون رادع أو خوف .

وأوضحت صحيفة الراية في افتتاحيتها تحت عنوان إسرائيل تبتلع الضفة أنه بالتوازي مع التصفية العرقية وحمامات الدم التي يرتكبها في قطاع غزة، حول الاحتلال الإسرائيلي أيضا حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جحيم لا يطاق بعمليات الاغتيال والاعتقال وتدنيس المسجد الأقصى واقتحام المستشفيات والتضييق على الأهالي والاستيطان .

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تؤمن بحق الفلسطينيين في العيش على أرضهم فهي تمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية وتنفذ جرائمها الاستفزازية بحقهم في كل يوم، كما تسعى لطرد المقدسيين من بيوتهم بشتى الوسائل، بينما تقوم بجرائم حرب في غزة وتستهدف العزل وتقصف المستشفيات ودور العبادة وأماكن تجمع النازحين وتجمعات الباحثين عن المساعدات الإنسانية، منوهة إلى أن هذا يؤكد طبيعة الحكومة الإسرائيلية الإجرامية التي تريد أن تمحي الفلسطينيين من الوجود إما بالقتل أو التجويع والتهجير القسري، حيث تخوض حربا شعواء على كل ما هو فلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وفي السياق، حذرت صحيفة الوطن في افتتاحيتها تحت عنوان حل الدولتين من أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بدأت تأخذ أبعادا استفزازية أخطر، ومن المؤسف أن المجتمع الدولي لم يدرك بعد مدى خطورة انعكاسات هذه الأعمال العدوانية بحق المقدسات الإسلامية، على كل المنطقة، وليس على الأراضي الفلسطينية وحدها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا كانت الأوضاع التي تشهدها غزة قد قامت على خلفية اقتحامات الأقصى المستمرة، فإن أي حل لابد وأن يراعي وقف هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة هدفها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الصراع الدائر حالياً في غزة لن ينتهي عند هذا الحد، بل ستكون له تداعيات كبيرة في المستقبل، حيث ستجد إسرائيل نفسها معزولة عزلة لا تقدر وقعها حالياً.. محذرة من أن ما تفعله إسرائيل في غزة وما ستفعله في رفح وقتلها عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء وتجويعهم وتهجيرهم لن يمر مرور الكرام.