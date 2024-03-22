عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم طوباس شمال الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية بغزة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء منها، كما اعتقلت مواطنا.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جواد حامد مسلماني، بعد أن داهمت منزله في المدينة وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت طوباس من مدخلها الشرقي، ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى المدينة وانتشرت في عدة أحياء منها.

واندلعت مواجهات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال طوباس، وسمعت أصوات انفجارات قوية، دون أن يبلغ عن إصابات.