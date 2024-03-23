"تطوير الدقهلية" تطلق المبادرة الرئاسية " الألف يوم الذهبية "

خلال حفل الإفطار السنوي بحضور لفيف من الشخصيات العامة

أقامت مؤسسة تطوير الدقهلية التي تضم لفيف من الوزراء السابقين والشخصيات العامة، وأساتذة الجامعات ونماذج مختلفة من المجتمع حفل إفطارها الرمضاني السنوي بنقابة الصيادلة، بحضورعدد من الشخصيات العامة وعمداء وأساتذة بجامعة المنصورة ، وناقش اللقاء العديد من القضايا التي تهم الوطن .

منصة الاحتفال

الدكتور محمد عبد الوهاب متحدثا خلال اللقاء

حضور مميز من العديد من الشخصيات العامة

من حفل الإفطار بالمؤسسة

عدد من حضور اللقاء

مداخلات ثرية

وشهد الاحتفال تدشين المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" في محافظة الدقهلية ، كما شهد اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع وسط مداخلات ثرية من الحضور ، حيث تسعى المؤسسة التي مر على إنشائها حوالي 5 سنوات إلى توسيع نطاق مشاركتها بما يخدم العديد من القضايا التي تهم مجتمع الدقهلية بالتعاون مع العديد من القيادات التنفيذية والأكاديمية والشعبية .

وكان المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الدقهلية قد افتتح اللقاء بالترحيب بالحضور متطرقا لدور المؤسسة في تقديم العون وتطوير المجتمع .

تطورات متلاحقة

وتحدث الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي ورائد زراعة الكبد عن التطورات المتلاحقة التي شهدتها جراحات زراعة الكبد في جامعة المنصورة بما حقق لها معدلات نجاح عالمية مع الحفاظ على أخلاقيات المهنة .

توعية الأسر

وتطرقت النائبة الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" عن دور المبادرة وأهميتها في توعية الأسر المصرية نحو الصحة الإنجابية و دور القطاع الطبي الخاص في المبادرة .

المعلومة الموثقة

وحث المهندس احمد عمر رئيس مجلس إدارة دار الهلال الشباب علي القراءة والبحث عن المعلومة الموثقة ، مشيرا إلى أن دار الهلال تفتح أبوابها للجميع للاطلاع والبحث.

وركز الدكتور علي توفيق نقيب الأطباء خلال كلمته على دور المجتمع المدني في التوعية والثقافة ، مشيرا إلى أن تلك التوعية هي بوابة للنهوض في كافة المجالات .

دور حيوي

ورحب الدكتور أحمد منير حسان أمين عام مؤسسة تطوير الدقهلية بالحضور ، مشيدا بالتطورات التي شهدتها المؤسسة منذ إنشائها وحتى الآن ودورها الحيوي في العديد من القضايا .

كما تحدث الدكتور عماد حسين عن دور المجتمع المدني في حل مشاكلنا.

كما شهد اللقاء العديد من المداخلات منها مداخلة اللواء كمال عبد الكريم عبد الله - المستشار برئاسة الجمهورية والدكتور عماد الدين حسين استشاري جراحة المخ والأعصاب .

حضر اللقاء الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم والدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة وعدد من أساتذة جامعة المنصورة .