مدينة مغاغة تتابع مواقف السيارات ومحطات الوقود

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، شمال محافظة المنيا، جولة لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود، وذلك للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، بعد قرار لجنة التسعير بتحريك أسعار الوقود.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة بمواقف السيارات، وكذلك محطات بيع الوقود لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، بعد صدور قرار لجنة التسعير بتحريك أسعار الوقود ليصبح سعر السولار عشرة جنيهات، بدلًا من ٨.٢٥ جنيه، وسعر بنزين ٨٠ (١١) جنيهًا، بدلًا من ١٠ جنيهات، بنزين ٩٢ بـ١٢، بدلًا من ١١.٥جنيه، وسعر بنزين ٩٥ (١٣.٥)، بدلًا من (١٢.٥) جنيه، وإسطوانة الغاز ١٠٠ جنيه، بدلًا من ٧٥ جنيهًا.

وأصدر أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارًا بتحريك أسعار تعريفة الركوب، بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، مؤكدًا على التزام السائقين بتعريفة الركوب وإلا ستعرض من يخالف ذلك للمساءلة القانونية، وفي هذا الشأن كلف الدكتور محمد حلمي، وكيل الوزارة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، نواب رئيس المركز، وكذلك رؤساء القرى، بتنفيذ جولات ميدانية على مدار اليوم ، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، وكذلك التزام محطات بيع الوقود بالأسعار المقررة.

وقام حسن محمد، نائب رئيس المركز، بتفقد موقف سيارات مغاغة، والتأكد من المواطنين، بالتزام السائقين بالتعريف الجديدة، وتم تفقد خط مغاغة المنيا، وكذلك خط مغاغة القاهرة وخط مغاغة المراكز المجاورة، وكذلك خط قرى غروب مغاغة، كما تم المرور على بعض محطات بيع الوقود، بالتنسيق مع إدارة تموين مغاغة، وتم التأكد من التزام الجميع بالأسعار الجديدة.