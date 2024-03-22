أوكرانيا تناشد حلفاءها إمدادها بأنظمة الدفاع الجوي في حربها مع روسيا

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية والحلفاء لإمداد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي اللازمة في ظل الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي -في كلمة له عبر الفيديو اليوم أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"- "إننا نتحدث دائماً مع جميع شركائنا حول زيادة قدرتنا على الدفاع عن الأجواء. وإن لدى الشركاء أنظمة الدفاع الجوي اللازمة لهذا الغرض، ويمكنهم المساعدة في ذلك، والأمر يستحق". وأوضح زيلينسكي أن "الأمر يستحق حماية الأرواح وهناك حاجة الآن إلى صواريخ باتريوت وأنظمة أخرى في أوكرانيا من أجل مدننا ومجتمعاتنا".

ووصف الرئيس الأوكراني العقوبات الدولية الأخيرة ضد روسيا بعد اندلاع حربها مع أوكرانيا بأنها "غير كافية بعد"، قائلاً إن "كل صاروخ روسي يُستخدم لمهاجمة بلدنا يحتوي على مكونات تصنعها شركات من بلدان أخرى وليس من روسيا. يوجد ما لا يقل عن 53 نوعاً من هذه المكونات في تصميم صواريخ X-101. ويحتوي صاروخ كينزال على ما لا يقل عن 49 نوعاً من مكونات لا تنتجها روسيا".

وحسب زيلينسكي "تم تصنيع جزء كبير من هذه الصواريخ من قبل شركات في العالم الحر ويتم تصديرها إلى روسيا من خلال مخططات رمادية مختلفة"، حسب تعبيره، داعياً إلى أنه "لا بد من وقف مثل هذه المخططات وكل من يسهلها، وهناك حاجة لمزيد من العقوبات، وحاجة إلى قدر أكبر من المساءلة عن مخططات التحايل على العقوبات".