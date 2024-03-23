حسام زكي: الجامعة العربية تسير على ألغام في بعض المسائل الحرجة (فيديو)

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه بمجرد الوصول إلى اتفاق على قرار هو ناجح، منوهًا إلى أن جامعة الدول العربية تسير على ألغام في بعض المسائل الحرجة.

الخلافات العربية أول معوق لعمل الجامعة العربية

وأضاف حسام زكى خلال إجراء حوار معه ببرنامج العاشرة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الخلافات العربية أول معوق لعمل الجامعة العربية، والمعوق الخاص بالمصالح الوطنية خاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة للمنطقة.

فكرة الدفاع المشترك طموحة وجميلة وبراقة وتبدوا وكأنها حلم مهم

ولفت إلى أنه إذا تم التغلب على هذه العوائق أو لم تكن موجودة فستعمل الجامعة بدون معوقات، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لأنه فى النهاية تظل المصالح الوطنية للدول أكثر تأثيرا على تحركات أى دولة من رغبتها فى الإنخراط فى جهد عربى دفاعى عام، موضحا أن فكرة الدفاع المشترك طموحة وجميلة وبراقة وتبدوا وكأنها حلم مهم ولكن تطبيقها تصادفه إشكاليات كثيرة