رئيس مدينة مطاي يتابع تعريفة الأجرة بمواقف السيارات

تابع المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي، شمال محافظة المنيا، مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من تنفيذ تعريفة الأجرة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة بمحطات الوقود ومواقف السيارات بالمراكز.

حيث تفقد المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي، موقف سيارات الأجرة (المنيا مطاي * وموقف سيارات الأجرة الغروب، وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير بتحريك أسعار الوقود، ليصبح سعر السولار ١٠ جنيهات بدلًا من ٨.٢٥ج، وسعر بنزين ٨٠ (١١) جنيهًا بدلًا من ١٠ جنيهات، بنزين ٩٢ ١٢.٥، بدلًا من ١١.٥جنيه، وسعر بنزين ٩٥ (١٣.٥)، بدلًا من (١٢.٥) جنيه، وإسطوانة الغاز ١٠٠جنيه، بدلًا من ٧٥ جنيهًا.

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارًا بتحريك أسعار تعريفة الركوب بالخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، مؤكدًا على التزام السائقين بتعريفة الركوب وإلا سيعرض نفسه المساءلة، وأكد المهندس حامد فخري، رئيس المركز، على المتابعة المستمرة للمواقف بمطاي والسائقين، من حيث الالتزام بالتعريفة المحددة من لجنة التسعير، كما تابع رئيس المركز سير العمل بمحطات البترول بالمركز، واطمأن على المخزون من المواد البترولية، والالتزام بالتعليمات والقوانين.

ورافق رئيس المركز في جولة المرور على المواقف ومحطات الوقود بالمركز، فضل الجبالي، والدكتور هشام حسانين، نائبا رئيس المركز، وعبدالحكيم محمد عبدالحكيم، مدير تموين مطاي، ومدير المواقف، عبدالمنعم البرعي، رئيس إدارة التفتيش المالي والإداري.