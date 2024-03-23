إنطلاق ماراثون انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية

إنطلق صباح اليوم السبت، ماراثون انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي، بلجنة عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

ووفقاً للكشوف النهائية التى أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب 15 مرشحا، و253 على مقاعد العضوية منهم 30 على مقعد الإدارات القانونية، و115 على مقعد استئناف القاهرة، و19 على مقعد استئناف طنطا، و21 على مقعد استئناف المنصورة، و16 على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد اسئناف بنى سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

وبدأت عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباح، وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء وتم فتح صناديق الاقتراع قبل بدء عملية التصويت بمعرفة رئيس اللجنة للتأكد من أنها خالية تماما من أي أوراق ثم يعاد قفلها من جديد عن طريق رئيس اللجنة، وإذا كانت الصناديق زجاجيه فيجب أن يتأكد من خلوها تماما من أي أوراق.

يدلي الناخب بصوته بعد الإطلاع على الكارنيه والتأكد من شخصيته، ومن أن اسمه مدرج بكشف اللجنة، ويقوم بالتوقيع أمام اسمه بخط مقروء بالكشف.وحددت الضوابط عدم السماح بدخول ناخب على ناخب آخر أثناء الإدلاء بالصوت خلف الساتر.

وعدم السماح بالتأثير على الناخبين من أي شخص داخل اللجنة.و يحصل الناخب على ثلاث استمارات من رئيس اللجنة، أحدها لاختيار نقيب واحد والثانية لاختيار الأعضاء والثالثة لاختيار الإدارات القانونية، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته خلف الستار.

يقوم رئيس اللجنة عند إعطاء الاستمارة «استمارة الإدلاء بالصوت» بالتوقيع عليها قبل الإدلاء بالصوت، والتأكد من وضع كل استمارة بعد الإدلاء بالصوت في الصندوق الخاص بها، عند الساعة الخامسة يتم قفل عمليه الاقتراع ويقوم رئيس كل لجنة بفتح الصناديق وعد الاستمارات الموجودة بها.

ورصدت الوفد، عدد اللجان الانتخابية المقررة بالإسكندرية وهى 44 لجنة وإجمالي عدد المحامين 29 الف و290 محامى بالمقارنة مع انتخابات المحامين الماضية فى شهر سبتمبر عام 2020 كان اعداد المحامين 23 ألف محامى نجد أن اعداد المحامين زاد بمحافظة الاسكندرية ليصل عام 2024 إلى 29 ألف و290 محامى أى زيادة 9 آلاف محامى خلال الثلاث سنوات .

وجاء أعداد المحامين بالكشوف بالدوائر بالاسكندرية وهى فى دائرة الرمل يصل عدد المحامين 4900 وهى تعد أكبر دائرة بها محامين للتصويت بينما تاتى دائرة المنتزة 8396 محامى وفى دائئرة المنشية 1277 محامى والجمرك 920 محامى ودائرة العطارين 1665 محامى ودائرة محرم بك 2686 محامى ودائرة اللبان 356 محامى ودائرة كرموز 682 محامى ودائرة مينا البصل 1457 محامى ودائرة سيدى جابر 1726 محامى وفى دائرة باب شرق 2102 محامى وفى دائرة الدخيلة 2902 محامى وفى دائرة العامرية 1360 محامى وفى دائرة برج العرب 361 محامى .