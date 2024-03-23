اليوم.. منتخب مصر للشباب يلتقي موريتانيا في الدورة الودية بالجزائر

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم السبت، نظيره منتخب موريتانيا للشباب، في ثاني مباريات المنتخبين في الدورة الودية الرباعية المقامة بالجزائر في الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات الجزائر ومصر وموريتانيا وتونس.



وتعرض منتخب للشباب مواليد 2005، لخسارة أمام نظيره منتخب الجزائر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من منافسات الدورة الودية بالجزائر.

وتأتي مشاركة منتخب الشباب بقيادة مديره الفني وائل رياض في الدورة الودية بالجزائر، ضمن برنامج استعداداته للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب 2025.

