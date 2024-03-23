منتخب فرنسا وجها لوجه أمام ألمانيا في مواجهة مثيرة وديا الليلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع قمة مثيرة تجمع المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي، في المباراة الودية التي يستضيفها ملعب جروباما خلال فترة التوقف الدولي.



يدخل منتخب الماكينات الالمانية متسلحا بعناصر الخبرة والشباب أمام نظيره الفرنسي وأبرزها اللاعب توماس مولر، الذى يأمل في تحقيق إنجازا جديدا رفقة منتخب بلاده.

وعلى الجانب الآخر، تخوض الديوك الفرنسية مباراة منتخب ألمانيا الودية متسلحة بالتاريخ وذلك للحصول على دفعة معنوية خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب ألمانيا أمام فرنسا بتشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر - ميتلشتيت - روبين كوخ.

خط الوسط: كيميتش - جمال موسيالا - جوندوجان - توني كروس.

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج - كاي هافيرتز - توماس مولر

وعلى الجانب الآخر، يبدأ منتخب فرنسا المباراة بتشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كوندي، كوناتي، أوباميكانو وهيرنانديز.

الوسط: جريزمان، تشواميني ورابيو.

الهجوم: كومان، كولو مواني ومبابي.

موعد مباراة فرنسا وألمانيا والقنوات الناقلة

ويُطلق حكم المباراة صافرة انطلاق مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألماني في العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يستضيفها ملعب جروباما.

بينما تُنقل مباراة فرنسا أمام ألمانيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بالإضافة إلى عدد من القنوات الأوروبية الأخرى.