منتخب مصر الاولمبي يلتقي أستراليا في نصف نهائي بطولة غرب آسيا

يتقابل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المنتخب الأسترالي، مساء اليوم، في الدور نصف النهائي ببطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في السعودية، والتي تأتي ضمن خطة إعداد الفراعنة لـ أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل، في مباراة الدور ربع النهائي بهدف مقابل شيء، ليضرب موعدا مع المنتخب الأسترالي في دور نصف النهائي للبطولة، حيث فاز الأخير على منتخب العراق بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لمواجهة منتخب مصر في نصف النهائي.



وتقام مباراة المنتخب الأولمبي المصري أمام نظيره الأسترالي مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بمدينة الإحساء السعودية، وتنطلق أحداثها في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



وتقرر إذاعة مباراة المنتخب الأولمبي المصري أمام نظيره الأسترالي على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورت، إلى جانب القناة الرياضية السعودية