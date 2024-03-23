جدول مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة لمختلف المنتخبات خلال فترة التوقف الجارية.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة



كوت ديفوار X بنين – الساعة 6 مساء

إيرلندا X بلجيكا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سلوفاكيا X النمسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدانمارك X سويسرا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إنجلترا X البرازيل – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فرنسا X ألمانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة



تونس X كرواتيا – الساعة 10 مساء على قناة on time sport

بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة



الأردن X تايلاند – الساعة 7 مساء على قناة 2 ssc

الإمارات X العراق – الساعة 7 مساء على قناة 1 ssc

السعودية X كوريا الجنوبية – الساعة 10 مساء على قناة 1 ssc

مصر X أستراليا – الساعة 10 مساء على قناة 2 ssc

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي



نيو انجلاند ريفولوشن X شيكاغو فاير – الساعة 8 مساء

نيويورك ريد بولز X إنتر ميامي – الساعة 8 مساء