السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم السبت 23 مارس 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2024، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات الهامة لمختلف المنتخبات خلال فترة التوقف الجارية.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

 


مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة
 

كوت ديفوار X بنين – الساعة 6 مساء

إيرلندا X بلجيكا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2          

سلوفاكيا X النمسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3             

الدانمارك X سويسرا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4            

إنجلترا X البرازيل – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1       

فرنسا X ألمانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2        

 

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
 

تونس X كرواتيا – الساعة 10 مساء على قناة on time sport      

 

بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة
 

الأردن X تايلاند – الساعة 7 مساء على قناة 2 ssc             

الإمارات X العراق – الساعة 7 مساء على قناة 1 ssc                      

السعودية X كوريا الجنوبية – الساعة 10 مساء على قناة 1 ssc               

مصر X أستراليا – الساعة 10 مساء على قناة 2 ssc     

 

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي
 

نيو انجلاند ريفولوشن X شيكاغو فاير – الساعة 8 مساء     

نيويورك ريد بولز X إنتر ميامي – الساعة 8 مساء

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