موعد مباراة منتخب مصر القادمة في نهائي كأس العاصمة

يستعد منتخب مصر لخوض مباراته المقبلة يوم 26 مارس الحالي أمام الفائز من تونس وكرواتيا، بينما سيواجه الخاسر منتخب نيوزيلندا يوم 25 لتحديد المركز الثالث على استاد القاهرة الدولي.

و تقام مواجهة تونس وكرواتيا في كأس العاصمة العاشرة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت 23 مارس بستاد القاهرة الدولي.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل اصابة إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، والذي تعرض للاصابة خلال مباراة نيوزيلندا والتي حسنها الفراعنة بهدف نظيف في بجولة كأس العاصمة.



أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا ، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف.



وسيستكمل اللاعب الإشاعات غدا ، و سيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف لفحص اللاعب و تحديد حاجته لجراحة من عدمه.