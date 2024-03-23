السنغال تهزم الجابون بثلاثية وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم

فاز المنتخب السنغالي على نظيره الجابوني 3 / صفر، في مباراة ودية استعدادا لاستكمال مشوار الفريقين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هارون أبيندانجويه لاعب الجابون هدف التقدم لمنتخب السنغال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ميكاييل فاي الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ساديو ماني الهدف الثالث للمنتخب السنغالي.

ويحتل المنتخب السنغالي المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب السودان صاحب المركز الثاني، وتضم المجموعة كذلك منتخبات الكونغو الديمقراطية وتوجو وموريتانيا وجنوب السودان.

على الجانب الأخر، يحتل منتخب الجابون المركز الثاني في المجموعة السادسة بفارق الأهداف خلف منتخب كوت ديفوار المتصدر، وتضم المجموعة كذلك منتخبات كينيا وبوروندي وجامبيا وجزر سيشل.