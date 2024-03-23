حمادة هلال:" المداح حدوتة واقعية ومسلية للجمهور"

كشف الفنان “حمادة هلال” عن تفاصيل مسلسل “أسطورة العودة_المداح4”، والرسالة التى يوجهها للجمهور.

حمادة هلال المداح زى ألف ليلة وليلة:

تحدث الفنان “حمادة هلال” عن المسلسل خلال لقائه مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم"، قائلاً: "لما اتعرض الجزء الأول من المداح الناس أحبت الفكرة، وهو مشابه لقصص ألف ليلة وليلة في إنه أساطير لكن واقعية".

عن ترنيمة المسلسل التى انتشرت مؤخرً على السوشيال ميديا، قال الفنان “حمادة هلال” : أغنية "لقيناك حابس"،في ناس طلعت إشاعات إنها تعويذات للجن، لكن الكلام ده غير صحيح، هي أغنية كتبها محرز، ولحنها كريم عبد الوهاب صاحب الموسيقى التصويرية الرائعة، ونجاحها الكبير مع الناس مفاجأة كبيرة لنا".

أضاف الفنان “حمادة هلال” أن مسلسل "المداح" يحمل رسالة للجمهور : "بنعمل حاجة فيها رسالة مهمة للناس، إنها تبعد عن الدجل والأشخاص المؤذية، من خلال حدوتة واقعية ومسلية فيها أحداث كثيرة".

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 13، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر .

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

المسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.