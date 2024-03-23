وفاة عجوز وإصابة زوجته في إنهيار حائط منزلهما بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إنهيار حائط بالبلوك الأبيض بحوش ملحق بمنزل نتج عنه وفاة مالك المنزل مزارع في منتصف العقد السابع من العمر متأثرا بإصابته عقب وصوله المستشفى وإصابة زوجته في العقد الخامس من العمر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بانهيار حائط حوش ملحق بمنزل ووجود حالة وفاة وإصابة بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين سقوط حائط من البلوك الأبيض بحوش ملحق بمنزل ملك "فاروق . ع . ع . ح" 65 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية .

نتج عن ذلك إصابة كل من : - مالك المنزل وزوجته "فتحية . ف . ع" 50 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية بجروح وكدمات متفرقة بالجسم أثناء جلوسهما بالحوش أسفل الحائط وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي الأول عقب وصوله .

وبسؤال نجلهما "محمود . ف . ع . ع" 35 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق وعلل حدوث ذلك لقدم الحائط وتهالكه وعدم بنائه على قواعد خرسانية ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .