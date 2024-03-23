دورة الزمالك الرمضانيه تنطلق غدا بمشاركة النجوم القدامى

تنطلق مساء غداً السبت دورة نادي الزمالك الرمضانية لكرة القدم الخماسي داخل مقر النادي بميت عقبة تحت رعاية مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الافتتاحية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الغد على صالة رقم 1 بمقر القلعة البيضاء.

ويقام على هامش افتتاح الدورة مباراة ودية بين نجوم نادي الزمالك القدامى، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى وتواجد عدد من رموز القلعة البيضاء على مدار تاريخها لحضور حفل الافتتاح.