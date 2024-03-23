حمادة طلبة: مباراة نيوزيلندا مفيدة وعلى الزمالك الحذر من فيوتشر

قال حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك السابق، أن مباراة نيوزيلندا قوية ومفيدة للمنتخب للتعرف على طريقة لعب حسام حسن، على الرغم من أن المنافس ليس بالقوة المطلوبة.

وأشار طلبة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك، أن أجواء الملعب كانت خيالية وتساعد اللاعبين على الإبداع، ومع توالي المباريات سيتسحن أداء المنتخب مع حسام حسن.

وحول مباراة الزمالك وفيوتشر قال طلبة أنها مباراة صعبة للغاية، ويجب على الزمالك الحذر من المنافس بسبب امتلاكه لاعبين مميزين.

وشدد طلبة على أهمية البطولة الكونفدرالية بالنسبة للزمالك، خاصة بعد خسارة نهائي كأس مصر وتراجع الترتيب في الدوري