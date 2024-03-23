إنبي يفتتح الدورة الرمضانية للجمعية العمومية تحت إسم الراحل "صلاح مصيلحي"

شهدت الساعات القليلة الماضية افتتاح مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعي فاعليات الدورة الرمضانية - 2024 / 1445 لأعضاء الجمعية العمومية لنادى إنبى تحت إسم الراحل "صلاح مصيلحي" ، وذلك على ملاعب مقر العاملين.

وتضم الدورة الرمضانيه لأول مرة فى تاريخها هذا العام 16 فريقاً من كل العاملين بشركة إنبى من كافة الإدارات الهندسية والإدارية والمالية ، حيث تم تقسيمهم على 4 مجموعات .

شهدت فاعليات الإفتتاح حالة رائعة من السعادة والتناغم بين جميع أعضاء الجمعية العمومية ، فى ظل حضور أيمن الشريعي، رئيس نادى إنبى، والذى حرص على تهنئة جميع العاملين بالشهر الكريم ، مؤكداً بأن مجلس إدارة نادى إنبى يسعى دائماً لتقديم كافة الخدمات الرياضية والترفيهية المميزة لجميع العاملين ، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس خلال فترة ولايته.

ويعتبر الراحل صلاح مصيلحى هو أحد مؤسسي النشاط الرياضي وكرة القدم بالنادي البترولي حيث قام الراحل بإعداد أول فريق كرة قدم يضم في صفوفه العديد من لاعبي الدوري الممتاز والقسم الأول والثاني بالإضافة للمشاركة في دوري الأندية بعد إشهار نادي إنبي والحصول معه علي العديد من البطولات في دوري الشركات ودوري قطاع البترول وكذلك دوري الاندية القسم الثاني والثالث.

يذكر أن الدورة يشرف عليها من مجلس الإدارة المهندس/ أيمن جاد عضو مجلس إدارة نادى إنبى ، بالإضافة للإشراف الإدارى والتنظيمى بقيادة هشام العزب مدير الدورة ويعاونه حمدى محمد وأشرف عبد الرحيم وإبراهبم رسلان وعبدالله الرمسيسى ومصطفى الجعفرى ومحمد علي.

فيما يقود الدورة تحكيمياً الحكام الدوليين الكابتن شريف رشوان وكابتن احمد حسام طة وكابتن محمد عادل .