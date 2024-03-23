افتتاح 3 مساجد جديدة بمحافظة القليوبية

افتتح فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور صبحي علوان مدير إدارة أوقاف برشوم بأوقاف القليوبية، 3 مساجد جدد، في ثاني جمعة برمضان، منها مسجد بمدينة العبور الجديدة، بمساحة تبلغ 550 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

وافتتح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مسجد السلام بقرية بطا بمدينة بنها، الذي بلغت مساحته 200 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف مليون جنيه.



كما افتتح الدكتور صبحي علوان مدير إدارة أوقاف برشوم بأوقاف القليوبية مسجد آل حلاوة بقرية أجهور الكبرى بمركز طوخ، وذلك بعد تجديده وصيانته ليكون تحفة معمارية تليق بأحد بيوت الله.

وتبلغ مساحة مسجد آل حلاوة حوالي 600 متر، وقد جرى عمل صيانة وترميم له بالكامل وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت تكلفة تجديد مسجد آل حلاوة 2 مليون جنيه.