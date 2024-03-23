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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي: بيلينجهام وتشواميني لم يقصدوني في الفيديو المنتشر لهما

بيلينجهام وتشواميني
بيلينجهام وتشواميني

علق الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على الفيديو المنتشر لثنائي ريال مدريد جود بيلينجهام وتشواميني.

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وكان فيديو قد تم تسريبه لثنائي ريال مدريد ويُظهر ضحكهما على أحد اللاعبين داخل غرفة ملابس النادي الملكي.
وتحدث مبابي خلال مؤتمر صحفي لمواجهة فرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، حيث قال: "بالتأكيد رأيت الفيديو الذي دار بين تشواميني وبيلينجهام في غرفة ملابس ريال مدريد، وبالطبع أضحكني كثيرًا".
وتابع مبابي: "لقد أعتقد أنهم يتحدثون عني، لكن الأمر لم يكن كذلك".
وقال بيلينجهام خلال حديثه مع لتشواميني في الفيديو، حيث كان يتحدث عن هالاند: "بالطبع يعد أسرع من صديقكم"، ليرد تشواميني: "لا.. لا أرجوك لا.."
وأشارت تقارير صحفية أن مبابي أتم اتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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