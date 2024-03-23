مبابي: بيلينجهام وتشواميني لم يقصدوني في الفيديو المنتشر لهما

علق الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على الفيديو المنتشر لثنائي ريال مدريد جود بيلينجهام وتشواميني.



وكان فيديو قد تم تسريبه لثنائي ريال مدريد ويُظهر ضحكهما على أحد اللاعبين داخل غرفة ملابس النادي الملكي.

وتحدث مبابي خلال مؤتمر صحفي لمواجهة فرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، حيث قال: "بالتأكيد رأيت الفيديو الذي دار بين تشواميني وبيلينجهام في غرفة ملابس ريال مدريد، وبالطبع أضحكني كثيرًا".

وتابع مبابي: "لقد أعتقد أنهم يتحدثون عني، لكن الأمر لم يكن كذلك".

وقال بيلينجهام خلال حديثه مع لتشواميني في الفيديو، حيث كان يتحدث عن هالاند: "بالطبع يعد أسرع من صديقكم"، ليرد تشواميني: "لا.. لا أرجوك لا.."

وأشارت تقارير صحفية أن مبابي أتم اتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.