منتخب مصر للبومزا يحصد 5 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية

اختتم المنتخب المصري للتايكوندو «البومزا» منافساته في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا حتى 24 مارس الجاري بتحقيق خمس ميداليات متنوعة.

ونجح لاعبو المنتخب المصري للتايكوندو «البومزا» في حصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: منتخب مصر للرجال للبومزا المكون من «سيف الدين محمد، عبد الله محمد، أحمد إسلام»، اللاعب أحمد حسن مختار في منافسات الفردي رجال فري ستايل، واللاعبة جنى حامد في منافسات فردي السيدات فري ستايل.

بينما حصل منتخب مصر للسيدات للبومزا المكون من «شهد أحمد، سارة عمرو، ملك رضا» على الميدالية الفضية.

وتوجت سلمى خالد بالميدالية البرونزية في منافسات السينيور 1 فردي آنسات.

بذلك ارتفع رصيد المنتخب المصري للتايكوندو إلى 21 ميدالية متنوعة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بواقع 8 ذهبيات، و 9 فضيات و 4 برونزيات.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري للتايكوندو للبومزا كلًا من: “عمرو نصر الدين، علي أحمد، سيف الدين محمد، أحمد حسن مختار، عبد الله محمد، أحمد إسلام، جنة الله حامد، سارة عمرو، ملك رضا بسيوني، عزيزة السيد إمبابي، سلمى خالد، وشهد أحمد شمردن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من، أحمد محمود عبد الرحيم مديرًا فنيًا، وعماد الدين محمود مدربًا عامًا، ومحمد عبد التواب مدربًا.