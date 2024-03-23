مكملات أوميجا 3 تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مهمة للصحة الجيدة، وتشمل فوائدها تحسين عوامل الخطر لأمراض القلب، ولكن الدكتور كريس ستيل حذر من أن بعض مكملات أوميجا 3 قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ثبت أن الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية تفيد صحة القلب، لذلك يختار بعض الأشخاص الحصول على جرعتهم اليومية من خلال المكملات الغذائية إذا لم يتمكنوا من الحصول عليها من خلال النظام الغذائي وحده ولكن تناول السمك أفضل من تناول مكملات أوميجا 3، بحسب الدكتور كريس، الذي حذر من أن المكملات الغذائية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتأتي تعليقاته في ضوء بحث جديد يشير إلى أن بعض مكملات أوميجا 3 قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومشيرًا إلى أنه من الأفضل دائمًا الحصول على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها من الأطعمة بدلاً من مكملاتها بشكل صناعي، قال الدكتور كريس:"قد تحتوي المكملات الغذائية على EPA وDHA. معا يمكن أن يزيدوا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حمض Eicosapentaenoic (EPA) وحمض docosahexaenoic (DHA) هما النوعان الرئيسيان من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ولكن في دراسة سريرية نُشرت مؤخرًا، تناول الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية مكملات تحتوي على EPA وDHA ولم يشعروا بأي انخفاض في المخاطر.

وتم عرض نتائج الدراسة في المؤتمر الافتراضي للكلية الأمريكية لأمراض القلب لعام 2021.

في حين أن مستويات EPA في دم المشاركين كانت مرتفعة، والتي وجدوا أنها مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى، يبدو أن زيادة مستويات DHA تعوض فوائد EPA. تعتبر الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون والماكريل من أفضل مصادر EPA وDHA.

وفقا لقلب المملكة المتحدة يحتوي الطعام على مجموعة من العناصر الغذائية المختلفة التي تعمل على تحسين صحتك بطرق مختلفة لكن المكملات الغذائية تحتوي فقط على عناصر مغذية معينة.



إذا قررت استكمال متاجر أوميجا 3 الخاصة بك بالمكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية، فاتبع القواعد الذهبية التالية:



- لا تختر زيوت كبد السمك؛ أنها تحتوي على كمية أقل من أوميجا 3 مقارنة بزيت السمك والكثير من فيتامين أ.



- اختر المكملات الغذائية التي تحتوي على مستويات أقل من فيتامين أ، أقل من 1 ملجم يوميًا (1000 ميكروجرام).



- إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم مثل الأسبرين أو الوارفارين أو الهيبارين، فتحدث مع طبيبك قبل تناول مكملات زيت السمك، فقد تؤدي أيضًا إلى تسييل الدم.