اختبارات اختيار منتخب القليوبية للمشاركة في تصفيات دوري مراكز الشباب

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اختبارات اختبار منتخب القليوبية لكرة القدم استعدادا للمشاركة في تصفيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

نظمت إدارة الشباب بالمديرية الاختبارات على ملاعب مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة وعامر حمدي مدير ادارة الشباب بالمديرية والكابتن محمد طه رئيس لجنة المسابقات والكابتن اشرف مسعود عضو اللجنة والكابتن محمد جلال مدرب المنتخب

وسوف يتم التجمع بصفة دورية كل اسبوع استكمال تشكيل المنتخب استعدادا للمشاركات المقبلة .

حث الصبروط اللاعبين خلال تواجده على التحلي بالروح الرياضية والعمل على تنمية المهارات الفردية والجماعية لتمثيل القليوبية تمثيلا مشرفا مشيرا إلى دعمه الدائم لدوري مراكز الشباب واكتشاف المواهب وتنميتها وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .