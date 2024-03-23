عاجل
تعرف على تشخيص إصابة إمام عاشور وهل يحتاج لجراحة عاجلة
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

التثاؤب المتكرر يشير إلى حالات مرضية خطيرة

التثاؤب
التثاؤب

وفقا لطبيب الأعصاب ألكسندر إيفدوكيموف، فإن التثاؤب المتكرر هو سبب خطير لزيارة منشأة طبية.

 

وأوضح إيفدوكيموف أن العلماء لاحظوا زيادة في التثاؤب في الحالات التي يصاب فيها الأشخاص بالسكتة الدماغية.

 

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث زيادة في الرغبة في التثاؤب كمقدمة لأزمة قلبية.

 

كما يلاحظ طبيب الأعصاب أن التثاؤب الدوري قد يشير إلى اضطرابات القلب والأوعية الدموية. وأوضح الطبيب ذلك

 

وتعتبر الحالة طبيعية عندما يتثاءب الشخص بعد تناول وجبة غداء ثقيلة، قبل النوم أو بعده، وكذلك في غرفة خانقة.

 

إذا حدث التثاؤب بشكل غير مرتبط بهذه الظروف وأصبح أكثر تكرارا، فقد يكون ذلك علامة غير مواتية للصحة. وفي هذه الحالة ينصح الخبير بزيارة الطبيب على وجه السرعة.

الجريدة الورقية