التثاؤب المتكرر يشير إلى حالات مرضية خطيرة

وفقا لطبيب الأعصاب ألكسندر إيفدوكيموف، فإن التثاؤب المتكرر هو سبب خطير لزيارة منشأة طبية.

وأوضح إيفدوكيموف أن العلماء لاحظوا زيادة في التثاؤب في الحالات التي يصاب فيها الأشخاص بالسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث زيادة في الرغبة في التثاؤب كمقدمة لأزمة قلبية.

كما يلاحظ طبيب الأعصاب أن التثاؤب الدوري قد يشير إلى اضطرابات القلب والأوعية الدموية. وأوضح الطبيب ذلك

وتعتبر الحالة طبيعية عندما يتثاءب الشخص بعد تناول وجبة غداء ثقيلة، قبل النوم أو بعده، وكذلك في غرفة خانقة.

إذا حدث التثاؤب بشكل غير مرتبط بهذه الظروف وأصبح أكثر تكرارا، فقد يكون ذلك علامة غير مواتية للصحة. وفي هذه الحالة ينصح الخبير بزيارة الطبيب على وجه السرعة.