منتخب مصر يفوز على نيوزيلندا بهدف مصطفى محمد

فاز منتخب مصر على نظيره نيوزيلندا بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء في الشوط الأول وذلك في المواجهة الودية التي جمعت بينهما على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان المبارتة قد شهدت إصابة إمام عاشور في الكتف وخروجه لإجراء آشعة لتحديد حجم الإصابة وشارك حمدي فتحي بدلا منه.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة تونس وكرواتيا لملاقاته في ختام بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.

مباراة مصر ونيوزيلندا ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، ومنقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة اليوم بين مصر ونيوزيلندا في المباراة النهائية لبطولة كأس العاصمة مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا التي ستقام غدًا في العاشرة مساءً بنصف النهائي