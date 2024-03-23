عاجل
تعرف على تشخيص إصابة إمام عاشور وهل يحتاج لجراحة عاجلة
السبت 23 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجزائر تتقدم على بوليفيا في الشوط الأول

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

تقدم المنتخب الجزائري على نظيره البوليفي بهدف نظيف، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

txt

مبابي يُثير الجدل بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان


جاء هدف الجزائر عن طريق اللاعب أمين جويري في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.
وتعد مواجهة بوليفيا الأولى للمدرب الجديد للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، والذي تولي تدريب محاربي الصحراء خلفًا للمدرب الوطني جمال بلماضي، والذي رحل عقب توديع الجزائر لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.
وكان المنتخب الجزائري قد بدأ مواجهة بوليفيا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.
خط الدفاع: راين أيت نوري، رامي بن سبعيني، ماندي، يوسف عطال.
الوسط: ياسين إبراهيمي، رامز زروقي، بن طالب، فارس شايبي.
الهجوم: بغداد بونجاح، أمين جويري.

مواد متعلقة

مبابي يكشف حقيقة مشاركته في أولمبياد باريس 2024

إنريكي لجماهير باريس: تبرعوا بـ 5 مليون دولار لكي أُريح مبابي أمام برشلونة
الجريدة الورقية