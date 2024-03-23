الجزائر تتقدم على بوليفيا في الشوط الأول

تقدم المنتخب الجزائري على نظيره البوليفي بهدف نظيف، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



جاء هدف الجزائر عن طريق اللاعب أمين جويري في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وتعد مواجهة بوليفيا الأولى للمدرب الجديد للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش، والذي تولي تدريب محاربي الصحراء خلفًا للمدرب الوطني جمال بلماضي، والذي رحل عقب توديع الجزائر لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكان المنتخب الجزائري قد بدأ مواجهة بوليفيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: راين أيت نوري، رامي بن سبعيني، ماندي، يوسف عطال.

الوسط: ياسين إبراهيمي، رامز زروقي، بن طالب، فارس شايبي.

الهجوم: بغداد بونجاح، أمين جويري.