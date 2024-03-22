صبري إسكندر: الرئيس كرمني على عالم سمسم.. واستمتع بنجوميتي في المواصلات

تحدث الفنان صبري إسكندر، عن تكريمه من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب مسلسل الأطفال عالم سمسم، مشيرًا إلى أنه يشعر بنجوميته في الشوارع.

وقال، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": تم تكريمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبعًا أنا شرف ليا وبشكره على هذا التكريم بحضور 5 وزراء، كرموني على عالم سمسم.

وتابع: أنا في فترة صغيرة حصلت على حاجات غيري يقعد فيها سنين علشان يحصل عليها، أنا مغيبتش عن الساحة، وأنا بستمتع في نجوميتي في وسائل المواصلات، لما الناس بيتلموا عليا وعايزين نتصور معاك يا عم جرجس.

وأضاف: معظم المخرجين الشباب يعرفوني لأنهم اتربوا على إيدي، والعروض اللي بتجيلي مش مناسبة وغير لائقة أني أعملها، أنا بقدم رسالة وليا بصمة كبيرة في الجيل، وكل اللي يشوفني يقولي إحنا اتربينا على إيديك وخدنا منك القيم، فأنا مش ممتنع عن الفن ولكن ملقتش حاجة كويسة.

وأردف: أني أروح أكلم حد وأروح للمخرجين والمنتجين، عايزة موهبة مش عندي، ممكن يكون اعتزاز بنفسي، وأنتم عارفين عم جرجس وقد إيه أنا ربيت جيل ومحبوب عندهم، ويفتكروا يكلموني عايزني في دور يقدم رسالة لـ أولادنا.

واستكمل: الفن بيبقى عامل زي الإدمان واللي بيحب الفن بيبقى منبهر بـ وجوده قدام الكاميرات، وأنا مكنش هدفي في الحياة أن أكل عيشي يبقى الفن، وأنا ليا وظيفة تانية في الأكاديمية.

وأضاف: الكُتاب ذهنهم متجه للتجارة، طالما الكاتب حط قلمه تحت قيادة المنتج يبقى العمل مش هيبقى كويس، عالم سمسم كان بيجمع بين أساتذة في الجامعة ودكاترة وأنا كنت بكتب في بعض الحلقات، وكان بيتعمل زي ورشة كتابة وده اللي نجح العمل، لأن كان في تكاتف وإشراف.

وعن كواليس عالم سمسم: كنا بنكتب عالم سمسم وكان في محاذير، زي أننا بنتعامل مع أطفال يعني أول حاجة الحب، وعدم استخدام العنف، إنما النهاردة الأولاد لما بيقعدوا أمام التلفزيون ويشوفوا الحاجات الخارجة، أو التليفون ده مصيبة وعمل تفكك في الأسرة.

واختتم: الأب والأم مسئولين عن ضياع الأولاد بسبب عدم التربية والإهمال، والتليفون بيقدم مصايب والجيل ضايع مبياخدش رسالة، بيقولوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.