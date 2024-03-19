حلا شيحة تكشف عن تعليق من متابع سبب لها الألم في أزمة خلال إعلانها اعتزال الفن

تحدثت الفنانة حلا شيحة، عن الفترة الأخيرة والتي عادت فيها مرة أخرى لارتداء الحجاب واعتزال الفن بعد زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود، ومن ثم أزمتها مع الفنان تامر حسني، وقالت إنها لم تكن تتذكر من الأساس المشاهد والأغنية التي قدمتها مع تامر حسني ولم تكن لتأخذ هذه الخطوة وتطالب حسني في حذف بعض المشاهد ولكن طرف آخر هو من أراد ذلك.

وقدمت حلا خلال استضافتها في برنامج ع المسرح مع الإعلامية منى عبد الوهاب، الاعتذار لـ زملائها من الفنانين الذين ظنوا أنها تُحرم الفن، وقالت إن الهجوم عليها أذاها كثيرًا، وأكثر الكلمات التي سبب لها أزمة حين قال أحد الأشخاص عنها أنها لابُد تُعالج عقليًا أو نفسيًا، لأنه في النهاية يتحدث عنها ولا يعلم عنها شئ.

وتحدثت حلا عن زوجها الأول يوسف والد ابنائها، وقالت: «يوسف أبو أولادي كان حب حياتي من وأنا صغيرة كنت أعرفه من وأنا عندي 14 سنة، قبل ما يبقى مسلم»، وأكدت انها عاشت معه 12 عامًا ومن أكثر الأشياء التي تؤلمها حاليًا هو بعدها عن ابنائها حيث يعيش ابنائها في كندا بعيدًا عنها مؤكدة: «دي اكتر حاجة وجعاني».

وقالت عن علاقتها وزيجاتها السابقة: «حبي للحجاب مالوش علاقة بشخص، واختياري لزوج متدين بيكون علشان أنه شخص هيقربني اكتر لربنا ويشجعني على العبادات، أنا جوايا شخص روحاني جدًا وبميل للروحانيات مش للدنيا، أنا بالنسبة لي بحس ان قربي من ربنا بحس انه أسعد لحظات في حياتي»، وأكدت أن هناك اختيار ما في حياتها اختارته وظنت أنه صحيح لكنها اخطأت فيه وندمت عليه كثيرًا.

انا بسامح كثيرًا ولا انسي الوجع

وقالت حلا شيحة أنها من الشخصيات التي تُسامح كثيرًا وتنسى المواقف في الأغلب، لكنها لا تنسى الوجع، رُبما تنسى ما فعله الشخص معها لكنها لا تنسى الوجع الذي سببه لها.