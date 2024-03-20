مريم سعيد صالح: دخلت الفن وأنا عندي 37 سنة

كشفت الفنانة مريم سعيد صالح، حقيقة قرابتها بالفنان الراحل سعيد صالح، بجانب تفاصيل دخولها الوسط الفني.

وقالت مريم سعيد صالح، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": مجرد تشابه أسماء بيني وبين الفنان سعيد صالح، وطول الوقت كنت بنفي تمامًا القرابة.

وتابعت: زوجي كان معارض للفن وهو نفسه كان بيفن في المسرح، وإحنا في شهر العسل جالنا تذاكر مسرح ودي كانت الشرارة الأولى لحبي للفن، وشافني أستاذ أحمد هاني وقالي تحبي تشتغلي معانا؟وقولت لجوزي وكانت دي النهاية ومروحناش مسرح 20 سنة.

وأضافت مريم سعيد صالح، زوجي كان عنده حق لأني كنت صغيرة ومكنش عندي المهارات الكافية اللي تحميني، لأن المجال عندنا منفتح شوية ومحتاج أن الإنسان يحكم اختياراته وميبقاش مطمع لحد.

وأردفت: دخلت ورشة تمثيل وأنا عندي 37 سنة مع الاستاذ سمير العصفوري، وهو اللي وجهني وقالي عندك موهبة ومن الأفضل إنك تدرسي، وبالفعل درست آداب مسرح في إسكندرية ودرست إخراج في الجامعة الفرنسية.

واستكملت: أول دور جالي كان في مسلسل العيادة، واشتغلت مع تغريد العصفوري بنت الأستاذ سمير العصفوري، في مسلسل تامر وشوقية الموسم الأول.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.



