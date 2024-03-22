السكتة الدماغية البسيطة.. 7 أعراض أحذر منها

قد تكون أعراض السكتة الدماغية التي تستمر لبضع دقائق فقط علامة على أن سكتة دماغية أخرى أكثر خطورة على وشك الحدوث.

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، مما يتسبب في موت أجزاء من الدماغ وفي كثير من الأحيان يصاب الناس بما يعرف باسم "السكتة الدماغية البسيطة" قبل الإصابة بسكتة دماغية كبيرة ويمكن أن تكون هذه السكتات الدماغية الصغيرة بمثابة تحذير، مما يدفع الناس إلى طلب الرعاية الطارئة ومع ذلك، فإن العلامات التحذيرية لا تدوم طويلا.

تسمى السكتة الدماغية البسيطة طبيًا بنوبة نقص تروية عابرة (TIA)، ويرجع ذلك إلى النقص المؤقت في إمدادات الدم إلى الدماغ.

وعادةً ما تستمر الأعراض لبضع دقائق فقط ثم تختفي تمامًا. من المهم أن تتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور حتى يمكن إحالتك إلى عيادة TIAالخاصة بنا في أقرب وقت ممكن.

تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا خصيصًا لـ MedicForum: "هناك سبعة أعراض للـ TIAتشمل تدلي الوجه من جانب واحد وعدم القدرة على الابتسام.

قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من TIA أيضًا من رفع ذراعهم بسبب الخدر أو عدم القدرة على التحدث بشكل صحيح قد يكون كلامهم أيضًا غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتحدثون على الإطلاق.

تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

تغير في الإحساس في الذراع أو الساق

عدم الوعي بجزء من الجسم

فقدان التنسيق

فقدان البصر