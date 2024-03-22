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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل مسار إجباري الحلفة 12| تهديدات جديدة لـ أحمد داش وعصام عمر

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل “مسار إجباري”، بتصرفات مريبة من قِبل د. صفوت بعد برائته من قتل حبيبة، الأمر الذي يجعل أحمد داش وعصام عمر يتتبعان خطواته  والبحث عن  أي دليل لإدانته.

 

وجاءت الظنون في محلها تلقى أحمد داش تهديد من د. صفوت بالتوقف عن قاتل حبيبة، والانشغال في حياتهم حتى يستطيعون استكمالها بسلام.

 

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء
والإعادة الساعة 6:45 صباحا


والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء
والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء


قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

 

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

 

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع  هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..

 

 

 

 

 

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