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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع عن مستويات قياسية مع انخفاض شركات التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متأثرة بأداء أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الفاخرة، مع التقاط المتعاملين أنفاسهم بعد أن سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا قياسيا في الجلسة السابقة.

 

الأسهم الأوروبية

 

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي  في أسواق الأسهم الأوروبية  0.1%، لكن لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. وتفوق المؤشران فاينانشال تايمز 100 البريطاني وإيبكس الإسباني على نظرائهما الإقليميين.

 

ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأوروبية شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9% بعد أن قادت مكاسب القطاعات الفرعية أمس الخميس، وانخفضت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية 0.6% بسبب تراجع الأسواق الصينية خلال الليل.

 

وفي نهاية أسبوع حافل يراقب المستثمرون عن كثب مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا لشهر مارس آذار بحثا عن مزيد من الدلائل حول حالة اقتصاد منطقة اليورو.

 

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أسواق الأسهم الأوروبية 

 

الأسهم الأوروبية

 

وسيتحدث كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين عن التضخم والسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، بينما ستتجه الأنظار أيضا إلى تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي تشارك في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

 

وصعد سهم مجموعة فينيكس البريطانية إلى قمة المؤشر ستوكس 600  في أسواق الأسهم الأوروبية بقفزة 7.5% بعد أن قالت شركة التأمين إنها تهدف إلى تحقيق سيولة تشغيلية 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.77 مليار دولار) وسداد ديون بقيمة 500 مليون إسترليني بحلول عام 2026.

 

وانخفض سهما بنك نورديا ودانسكي بنك في أسواق الأسهم الأوروبية 8% و2.2% على الترتيب، إذ تم تداولهما دون الحق في توزيع أرباح.

 

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