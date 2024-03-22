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الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تحذيرات أمريكا لرعاياها في موسكو قبل العملية الإرهابية يثير الشكوك على الميديا

بوابة الوفد الإلكترونية

توجهت الشكوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تورط أمريكا في العملية الإرهابية التي وقعت في مركز كروكوس سيتي هل في موسكو، خاصة أنه قبل أسبوعين حذرت السفارة الامريكية رعاياها من هجمات إرهابية محتملة في موسكو.

وبعد لحظات من الهجوم الإرهابي الذي وقع قدم البيت الابيض عن الهجوم مقدماً تعازيه.

وتداول عدد من رواد منصة أكس بيان التحذير الذي نشرته السفارة الأمريكية في موسكو لرعاياها، الأمر الذي آثار التساؤلات حول تورط أمريكا.
 

وقال الأمن الفيدرالي الروسي، إن الهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول" أسفر عنه 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

واقتحم عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مموهة عسكرية مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، وأطلقوا الرصاص على الحاصرين، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون .

وأعلنت وسائل إعلام روسية: انهيار سقف مسرح كروكوس بسبب النيران ولا يزال بداخله مدنيون.
وتعمل طائرة مروحية  على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار

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