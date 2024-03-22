المركزي الأوروبي الأوروبي : التضخم سيواصل الانخفاض والنمو الاقتصادي سيتحسن هذا العام

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الجمعة، لقادة دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، إن معدل التضخم في منطقة اليورو يتجه لمواصلة الانخفاض، في حين سيبدأ النمو الاقتصادي في التحسن خلال العام الجاري.

البنك المركزي الأوروبي

وأضاف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المرونة الاقتصادية لمنطقة اليورو تحتاج إلى زيادة الإنتاجية، وهو ما يتطلب بدوره زيادة الاستثمار.

وأبقى البنك المركزي في منطقة اليورو أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها إلى مستوى قياسي في سبتمبر الماضي. حتى خلال اجتماعه في شهر مارس، كانت رسالة البنك هي أنه من السابق لأوانه مناقشة موعد البدء في تخفيض أسعار الفائدة. ويجتمع بعد ذلك في أبريل، ثم يونيو.

البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي

يعتبر اجتماع يونيو نقطة تحول محتملة من قبل العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي - الذي يصوت على تحركات أسعار الفائدة - لأنه سيكون أول تجمع تتاح له بيانات من مفاوضات الأجور في فصل الربيع. والبنك المركزي الأوروبي في حالة تأهب للتأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن ارتفاع الرواتب.

ويتجه اهتمام السوق الآن إلى عدد التخفيضات التي من المرجح أن ينفذها البنك المركزي الأوروبي على مدار هذا العام. وتشير أسواق المال إلى إجراء ثلاثة تخفيضات بحلول ديسمبر، إلى جانب خفض رابع محتمل.