نفوق 2000 فرخة في حريق مزرعة دواجن بالشرقية

تمكن رجال الاطفاء بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة دواجن بإحدى القرى التابعة لمركز الحسينية، دون وقوع أي خسائر، وقدرت بشكل مبدئي نفوق نحو 2000 فرخة عمر 28 يوم.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، مفاده نشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية شرارة إحدى قرى مركز شرطة الحسينية قبيل إنطلاق مدفع الإفطار مساء اليوم الجمعة.

على الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والاسعاف إلى موقع الحريق، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق بمشاركة 3 عربات إطفاء، وتم الدفع

بسيارتين إسعاف، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية، فيما تم اكتشاف نفوق نحو 2000 فرخة عمر يوم 28 يوم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.