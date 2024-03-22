مسلسل عتبات البهجة| بسنت أبو باشا: حققت حلمي بالتعاون مع يحيي الفخراني

لعبت الفنانة الشابة بسنت أبو باشا دورها ببراعة فى مسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيي الفخراني الذي تخوض به ماراثون رمضان حيث نجحت فى تقديم دور جميلة حفيدة يحيي فى المسلسل وأشاد بها الجمهور، كشفت بسنت كواليس العمل وأعمالها المقبلة والي نص الحوار..

بداية.. تلعبين شخصية جميلة فى المسلسل.. حدثيني عن الدور؟

أجسد شخصية جميلة حفيدة بهجت دكتور "يحيي الفخراني" ولدي عمر أخويا "خالد شباط" واحنا أهلنا متوفين وعايشين مع جدو وجميلة حبيبة جدها وهي الطيبة المسؤولة القوية وعمر هو "النمرود" الذي يقع فى المشاكل.



بسنت أبو باشا

كيف جاء ترشيحك للعمل؟

عملت اوديشن علي الدور 4 مرات واتقبلت بعد المرة 4 وكان معايا 3 مشاهد عملت عليهم اوديشن وحلم حياتي أمثل مع يحيي الفخراني.



سر تحمسك للدور؟

وافقت على الدور من أجل الوقوف أمام دكتور يحيي الفخراني وذلك حلم حياتي.



كواليس تعاونك مع يحيي الفخراني؟

كنا نقوم بعمل بروفة سويًا قبل المشهد ويواجهني بأخطائي فى المشهد كما أنه يحتضن الممثل ومتعاون جدًا.



بسنت أبو باشا

هل اكتسبتي خبرة من التعاون مع يحيي الفخراني؟

بالطبع وتعلمت منه التعاون فهو يتعاون مع الأصغر منه ويحتوي الشخص الذي يمثل أمامه.



رسالة المسلسل؟

المسلسل يحمل العديد من الرسائل منهم تسليط الضوء على مخاطر السوشيال ميديا كما يسلط المسلسل الضوء على تغير العلاقات الاسرية فى الوقت الحالي وأنها أصبحت مفككة وغير مترابطة مثل الماضي.

بسنت أبو باشا وخالد شباط

هل تتشابه شخصية خالد شباط مع شقيقك فى الحقيقة؟

خالد شباط شبه اخويا فى الشخصية وانا كنت بتابع مسلسلاته قبل كده وبحبه.



تقييمك للتعاون مع جومانا مراد وصلاح عبد الله؟

سعيدة بالتعاون مع جومانا مراد وتعطيني طاقة خلال التصوير وصلاح عبد الله متعاون وفريق عمل المسلسل أحلي تيم اشتغلت معاهم فى حياتي.



هل تعرضتي لغدر الصحاب فى حياتك؟

تعرضت لمشكلة من صاحبتي القريبة مني وعملت معايا موقف صعب وكنت بحكيلها أشياء وأبلغت شقيقي بها بعد وقوع مشاكل بينهما.



بسنت أبو باشا من الكواليس

تتعاونين مع المخرج مجدي أبو عميرة لأول مرة.. ما رأيك فى التجربة؟

مجدي أبو عميرة حب حياتي وتاريخ كبير ومهم جدًا وجميل اوي ومحسسنيش بضغط فى الاوديشن وبيقول النصايح بحب.

المسلسلات الـ15 حلقة أحسن حاجة اتعملت في الحياة



رأيك فى المسلسلات الـ15 حلقة والمنصات؟

المسلسل الـ15 حلقة يكون جيد وأحسن حاجة اتعملت في الحياة وعاجبني أوي ونفسي كل المسلسلات تكون ١٥ حلقة، اما المنصات مش حاسة في فرق بينها وبين التليفزيون لكن الفرق في النت فقط ومش حاسة أنها ليها لازمة.



هل تتفاعلي على السوشيال ميديا حاليًا؟

السوشيال ميديا محور الحياة ولو ممثل السوشيال عنده ضعيفة يبقي صعب وهي مهمة فى كل حاجه.



تشاركين فى أعمال أخري برمضان حدثيني عنها؟

أشارك فى مسلسل "محارب" وصورت يومين فى العمل وألعب دور صاحبة محمود ياسين، كما أشارك فى مسلسل "الحشاشين" وأجسد دور جارية.



بسنت أبو باشا من الكواليس

كيفية تعاملك مع النقد؟

لم أتعرض للنقد حاليًا ولكني اذا تعرضت للنقد ساتخذه بشكل إيجابي ليّ.



هل يحق للجمهور التدخل فى حياة الفنان الخاصة؟

اكتر حاجه أنا خايفة منها في حياتي لما اتشهر، وانا مبحبش حد يعرف عني حاجة وحريصة ولا أحب الحياة المفتوحة.



كيف تعملين على تطوير موهبتك؟

أطور نفسي بورش التمثيل منذ عام 2019.

الدراما تعكس الواقع.. ما تعليقك؟

بالظبط كل الي بيحصل في الدراما هو الذي يحصل في الحقيقة.



بسنت أبو باشا ويحيي الفخراني

رأيك فى المنتج جمال العدل والدكتور مدحت العدل؟

جمال العدل شاطر في شغله وبشوش، ومدحت العدل لذيذ ومحترم جدًا وطيب وقاللي "انتي جميلة".



من نجمك المفضل؟

حققت حلمي مع يحيي الفخراني فناني المفضل كريم عبد العزيز والزعيم عادل إمام وحلم حياتي أشتغل مع يسرا.



قراءة القرآن ومشاهدة المسلسلات.. طقوسي فى رمضان

ما هي طقوسك فى رمضان؟

قراءة القرآن ومشاهدة المسلسلات.

بسنت أبو باشا



ماذا عن أمنيتك؟

بحب شريهان ونيللي كريم ونفسي امثل معاها وأعمل فوازير وانا راقصة باليه بدات استعراضات منذ عام 2014 ثم اتجهت للموديل ثم التمثيل.



هل أصبحت العلاقات الأسرية حاليًا مختلفة عن الماضي؟

بالطبع لأن الجيل الحالي مختلف ولم يبصح موجود حاليًا "جو البيت والأهل والترابط" كما ان حالات الطلاق ازدادت بشكل كبير.

بسنت أبو باشا



من مثلك الأعلي فى الفن؟

أحمد زكي هو مثلي الأعلي فى الفن وأحبه كثيرًا.

ماذا عن السينما؟

تنتهيت من تصوير فيلم "ولنا فى الخيال حب" بطولة أحمد السعدني هيطرح بعد رمضان وأجسد دور زوجة أحمد السعدني وقصة الفيلم "دراما خيال".

بسنت أبو باشا

حدثيني عن أحدث أعمالك؟

مسلسل كريم فهمي وصبا مبارك بعد رمضان.