الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إمبراطورية ميم الحلقة 12| استمرار الصراع بين خالد النبوي وابنه في الانتخابات.. من سيفوز بقيادة المنزل؟

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

 بعد سلسلة من الخلافات والمناوشات، ينجح نور النبوي أخيرًا في تحقيق أن يكسب المعركة أمام والده، حيث فرض عليه خوض انتخابات لتحديد من سيحكم عائلة أبو المجد، ليتصاعد بذلك الصراع بينهما وتتصاعد بالتالي أحداث "إمبراطورية ميم" الذي يُعرض حاليًا على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصتي Watch IT وشاهد، ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصتين. 

 

 

واجه مروان في البداية رفضًا قاطعًا من والده الذي يتمسك بالسلطة التقليدية للأب، لكنه  لم يستسلم واستعان بإخوته لإقناع والدهم بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإدارة العائلة بعدالة وشفافية، وبما يضمن حقوق الجميع. 

ووسط ترقب شديد من أفراد العائلة، رضخ مختار أبو المجد في النهاية لمطالب أبنائه ووافق على إجراء انتخابات ديمقراطية لتحديد من سيحمل لواء القيادة في المرحلة المقبلة. يأخذ المسلسل منحى تشويقيًا مع بدء التحضير للانتخابات، ليثير بذلك العديد من التساؤلات حول البرامج الانتخابية التي سيطرحها كل مرشح؟ وكيف سيتعامل أبناء أبو المجد مع هذا التغيير الجديد في نظام العائلة؟ ومن سيفوز في الانتخابات؟ ومن سيحكم عائلة أبو المجد؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الحلقات القادمة من مسلسل "إمبراطورية ميم". 

 

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم وأبطاله

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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