أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى سرق 95 باب مقابر واستراحة حكومية فى المنيا وأسوان وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حبس تشكيل عصابى سرق 95 باب مقابر واستراحة حكومية فى المنيا وأسوان

وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة “أبو قرقاص – المنيا - مطاى” مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

واعترفوا بإرتكاب 41 واقعة وأرشدوا عن 95 باب حديدى وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط عاطلَين لقيامهما بسرقة إستراحة خاصة بإحدى الوحدات المحلية بإدفو وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 3 عاطلين"لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بسرقة 4 بطاريات جافة مخصصة لتغذية لوحات الكمبيوتر - 4 كابلات مختلفة الأحجام من داخل إحدى غرف تحكم ضخ الغاز الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر سعد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تفاصيل التحقيق مع طالبين أطلقا كلبا شرسا على طالب في الشيخ زايد

كما تواصل نيابة زايد التحقيق مع طالبين لاتهامهما بإطلاق كلب شرس نوع (جيرمن) على طالب ، والتسبب في عقره أمام منزله في الشيخ زايد.

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيله.

وكشفت التحقيقات، أن الطالب عاتب المتهمين بالوقوف بالكلب أمام منزله، فنهروه وأطلقوا الكلب عليه، وتسببوا في إصابته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تفيد بإصابة نجلها بعقر نتيجة قيام شخصين بإطلاق كلب من نوع الجيرمن، عليه عقب معاتبته لهما بالوقوف بكلب أسفل المنزل بمنطقة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.