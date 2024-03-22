تواصل نيابة زايد التحقيق مع طالبين لاتهامهما بإطلاق كلب شرس نوع (جيرمن) على طالب ، والتسبب في عقره أمام منزله في الشيخ زايد.

تفاصيل التحقيق مع طالبين أطلقا كلبا شرسا على طالب في الشيخ زايد

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيله.

وكشفت التحقيقات، أن الطالب عاتب المتهمين بالوقوف بالكلب أمام منزله، فنهروه وأطلقوا الكلب عليه، وتسببوا في إصابته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تفيد بإصابة نجلها بعقر نتيجة قيام شخصين بإطلاق كلب من نوع الجيرمن، عليه عقب معاتبته لهما بالوقوف بكلب أسفل المنزل بمنطقة الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.

مصرع شاب في مشاجرة بالبدرشين

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء شاب حياة آخر بعدما تلقى طلق خرطوش أثناء مشاجرة بمدينة البدرشين.

وأمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية

و تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل مصاب بطلقات بالخرطوش

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مقتل "حمزة.م." 17 سنة بطلقات خرطوش إثر مشاجرة بينه وبين آخر.

تمكنت مباحث البدرشين من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، واودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.