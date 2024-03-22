"الدولية لدعم فلسطين": الموقف الروسى والصينى هما الأقرب للقضية الفلسطينية من أمريكا

طالب الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، المجتمع الدولي الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الروسي والصيني، هما الأقرب للقضية الفلسطينية والسياسية الخارجية للمجموعة العربية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخشى عزلة دولية جراء دعمها الدائم الاحتلال الإسرائيلي.

واصل عبدالعاطي أن الولايات المتحدة تدعم الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

تفاصيل مشروع القرار الأميركي لوقف النار بغزة

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف "فوري ومستدام" للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.

بنود مشروع القرار الأميركي حول غزة

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية، فإن مشروع القرار حول غزة يشمل:

*الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

*تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.

*مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.

*التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.