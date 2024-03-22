بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يلا شوت اليوم في كأس العاصمة الإدارية الجديدة 2024

بث مباشر .. مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يلا شوت اليوم في كأس العاصمة الإدارية الجديدة 2024 ، وتترقب الجماهير المصرية في جميع أنحاء البلاد بفارغ الصبر مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا الودية التي ستقام اليوم الجمعة، وذلك في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر. يزداد الاهتمام بشكل ملحوظ حول كيفية مشاهدة هذه المباراة ومعرفة التردد الخاص بالقناة الناقلة لبثها مباشرة.

يعتبر هذا اللقاء الودي الذي يجمع بين مصر ونيوزيلندا هو أول ظهور رسمي لحسام حسن بصفته مدرباً للفراعنة أمام الجماهير المصرية. ويأتي ذلك بعد توليه المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن منصبه.

تسعى أنظار الجميع إلى رؤية أداء المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، حيث يطمح المدرب الجديد في قيادة الفراعنة نحو تحقيق الانتصار والتأهل إلى المباراة النهائية لهذه البطولة. وذلك بهدف مواجهة الفائز من المباراة الأخرى التي ستجمع بين منتخبي تونس وكرواتيا في السبت المقبل.

من المتوقع أن يتابع الجمهور المصري والعربي هذه المباراة بكثير من الحماس والتشويق، حيث يمثل هذا اللقاء فرصة لتقييم أداء المنتخب المصري ورؤية التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب في المباريات القادمة.

بث هذه المباراة على قناة "أون تايم سبورتس" يعتبر فرصة للمشاهدين لمتابعة الحدث الرياضي المهم هذا، والاستمتاع بتعليقات المعلقين المحترفين والتحليلات الفنية التي تثري تجربة المشاهدة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الودية

تنطلق مباراة مصر ونيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

تذاع مباراة مصر ونيوزيلندا الودية، في كأس عاصمة مصر عبر قناة أون تايم سبورت ON Time sports 1.

تردد قناة ON Time sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6|5

كشف حسام حسن المدير، الفني لمنتخب مصر، عن أهمية مباريات كأس عاصمة مصر وهي الاحتكاك بمنتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا وهي منتخبات قوية لم يعتد المنتخب المصري على مواجهتها كثيرًا، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، وهي بطولة قوية ومهمة للمنتخب، تُمثل استعداد أمثل لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم.

لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر . . اضغط هنا

لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر . . اضغط هنا

وأكد مدرب منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي لمباراه اليوم: لابد من الاحتكاك بالمنتخبات الكبيرة واصفًا إياها بـ«مواجهات حديد في حديد، والتجارب القوية هامة لتكوين شخصية المنتخب»، موضحًا أنه خاض مواجهات من تلك النوعية عندما كان مدربًا لمنتخب الأردن، وأن الإحتكا القوي يُكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وأوضح حسام حسن على أن اللاعبين بحاجة إلى تجارب قوية حتى لا يفاجئوا بمستوى منتخبات إفريقيا المتطور،مشيرًإ إلى أن منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا يمتلكون أسماء كروية كبيرة ومواهب متميزة.

وأشار مدرب المنتخب الوطني إلى استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلى من قائمة المنتخب الوطنى لشعوره بالإجهاد وشعوره أثناء التسخين بآلام، وتم استدعاء مصطفى شلبي بدلًا منه موضحًا أنه لاعب مميز وقادر على تقديم الإضافة للمنتخب.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا اليوم

أن حسام حسن استقر على ملامح تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا والذي جاء كالأتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود حسن تريزيجيه.