بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يلا شوت اليوم في كأس عاصمة مصر.. كورة لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يلا شوت اليوم في كأس عاصمة مصر.. كورة لايف ، وفي لقاء يعد بالإثارة والتشويق، يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم لمواجهة منافسه منتخب نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية. ستُقام هذه البطولة في العاصمة المصرية القاهرة، وتشهد مشاركة فرق تونس وكرواتيا إلى جانب المنتخبين المصري والنيوزيلندي.

من المتوقع أن تشهد البطولة مباريات مثيرة خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية في بداية مسيرة مدربه الجديد، العميد حسام حسن، الذي تولى مسؤولية تدريب الفراعنة.

يعتبر هذا اللقاء بداية مهمة للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، الذي يتطلع إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة في البطولات المحلية والدولية. تتمثل الطموحات في تحقيق نتائج إيجابية والاستعداد الجيد للتحديات المقبلة، بدءًا من بطولة كأس العالم المقبلة وحتى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يُظهر المنتخب المصري أداءً قويًا ومتميزًا في هذه البطولة، حيث يسعى جميع اللاعبين إلى تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الانتصارات لصالح الفريق الوطني. تعتبر هذه البطولة فرصة مثالية لاختبار قوة وإمكانيات الفريق، وتحديد النقاط التي يجب تحسينها استعدادًا للتحديات المقبلة.

كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا مجانا.. إليكم تردد القناة الناقلة

ستكون مباراة مصر ونيوزيلندا متاحة للمشاهدة مجانًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 HD، حيث ستقوم القناة ببث هذه المباراة مباشرة لجميع المهتمين بمتابعة أحداثها. وسيقوم المعلقون أيمن الكاشف ومؤمن حسن بتغطية المباراة وتقديم التحليلات والتعليقات عبر القناتين الصوتيتين المخصصتين للبث.

لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر . . اضغط هنا

لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر . . اضغط هنا

هذه الفرصة المميزة تتيح للمشاهدين فرصة الاستمتاع بالمباراة ومتابعة أداء منتخب مصر في أول مباراة يخوضها تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن. ومن المتوقع أن يكون الاهتمام كبيرًا بالمباراة، حيث يتطلع الجمهور إلى رؤية أداء الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في هذه البطولة الودية المهمة.

تردد قناة ON Time Sports 1 HD الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

القمر الصناعي: Eutelsat 7 West A

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا

من المتوقع أن يبدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقاء نيوزيلندا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد.

تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام منتخب مصر

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ الإنجليزي دارين بازيلي، مدرب نيوزيلندا، اللقاء أمام مصر بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ميشيل وود.

خط الدفاع: كاساسي، بيجنكير، بوكسال، تيلور بيندون.

خط الوسط: كليتون لويس، ستامينك، جاربيت.

خط الهجوم: ساربريت سانيه، ماكوات، ماكس ماتا.