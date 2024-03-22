بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يلا شوت اليوم HD بدون تقطيع في كأس العاصمة

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يلا شوت اليوم HD بدون تقطيع في كأس العاصمة ، وتترقب الجماهير بفارغ الصبر بدء مباراة مصر ونيوزيلندا اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية. يعتبر هذا اللقاء الافتتاحي للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن، الذي خلف المدرب السابق روي فيتوريا بعد خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية. يشتد الاهتمام بهذه المواجهة التي تُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق بداية قوية في البطولة الودية، وتعتبر هذه المباراة أولى تجارب المدرب حسن مع الفريق الوطني، مما يجعلها محط أنظار الجماهير المصرية وعشاق كرة القدم على مستوى البلاد.

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يقدم موقع "بوابة الوفد" خدمة لمتابعيه عبر توفير بث مباشر لمباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر، بهدف توفير فرصة مثالية للجماهير لمشاهدة اللقاء المثير والاطلاع على أحدث التطورات والأحداث في الملعب.

بث مباشر لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

ستتاح فرصة مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر للجماهير الراغبة في متابعة الظهور الأول لحسام حسن كمدرب لمنتخب مصر. حيث نالت قناة "أون تايم سبورتس" حقوق بث المباراة الافتتاحية للبطولة، مما يسهل على المشجعين متابعة أحداث المباراة عبر شاشاتهم.

المباراة: مصر ونيوزيلندا

البطولة: كأس عاصمة مصر

الاستاد: استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة

الموعد: الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

حكم مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

لجت اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم حكمًا لمباراة مصر ونيوزيلندا، وقد أسندت هذه المهمة للحكم الإيفواري كليمين فرانكلين، وسيكون له مساعدة كل من الحكم السنغالي الحاج ماليك سامبا والحكم الإيفواري نوهو واتارا، بالإضافة إلى وجود الحكم السنغالي ألدالبير ديوف كحكم رابع.

لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر . . اضغط هنا

لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر . . اضغط هنا

أما التحكيم الفيديو "VAR"، فسيكون بإشراف الحكم المغربي حمزة الفارق بالتعاون مع مواطنته فتيحة الجرمومي.

تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا

منتخب مصر ونيوزيلندا يستعدان للقاء في مباراة ودية تاريخية تعد الثالثة في تاريخ الفريقين. سابقًا، التقى الفريقان مرتين، في مباراتين وديتين خلال استعدادات منتخب مصر لمشاركته في كأس القارات عام 1999، تحت قيادة المدير الفني آنذاك، محمود الجوهري. في المباراة الأولى، انتهت بتعادل إيجابي بهدف لمثله، حيث سجل هدف الفراعنة اللاعب حازم إمام، في مباراة شهدت أداءً قويًا من الجانبين. أما المباراة الثانية، فشهدت فوزًا مهمًا لمنتخب مصر، حيث تمكن إبراهيم حسن، اللاعب السابق والمدير الحالي للمنتخب المصري، من تسجيل هدف الفوز بشباك نيوزيلندا، مما جعل هذا اللقاء ذكرى لا تنسى في تاريخ الفريقين.

قائمة منتخب مصر في معسكر شهر مارس

وكان حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، اختار 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر شهر مارس، الذي يتخلله كأس عاصمة مصر، وهو المعسكر الأول للفراعنة تحت قيادة العميد، التي جاءت القائمة كما يلي:-

حارس مرمى: محمد عواد (الزمالك)، ومحمد أبو جبل (البنك الأهلي)، والمهدي سليمان (الاتحاد السكندري)، ومصطفى شوبير (الأهلي.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة (الأهلي)، أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، أحمد رمضان بيكهام، ومحمد شكري (سيراميكا كليوباترا)، محمد حمدي (بيراميدز)

خط الوسط الدفاعي: إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (الأهلي)، حمدي فتحي (الوكرة الطقري)

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة (الأهلي)، محمد الشامي (المصري البورسعيدي)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود تريزيجيه (طرابزون سبور التركي)، مصطفى شلبي (الزمالك).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، أحمد عاطف (مودرن فيوتشر)، محمد شريف (الخليج السعودي).

كأس عاصمة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة

وتنظم مصر بطولة كأس عاصمة مصر على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 4 منتخبات هي مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس، خلال الفترة بين 22 إلى 26 مارس الجاري.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيوزيلندي في افتتاح مباريات البطولة، على أن يتواجه غدًا منتخبا تونس وكرواتيا، على أن يتواجها الفائزان من تلك المباراتين في المباراة النهائية يوم 26 مارس، على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، في حين يتواجه المنتخبان الآخران في نفس التوقيت على استاد القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث.

فيفا يضم كأس عاصمة مصر إلى سلسلة بطولاته

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن ضم بطولة كاس عاصمة مصر في نسختها الأولى ضمن سلسلة بطولات الفيفا الودية التي سبق وأعلن عنها الاتحاد للبطولة التي تضم منتخبات من قارات عدة.